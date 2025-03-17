В России на крыльце собора нашли священника без признаков жизни

В Иркутске на крыльце католического собора Непорочного сердца Божьей Матери без признаков жизни нашли священника Владимира Сека. Об этом сообщили в Римско-католической религиозной организации Приход Непорочного Сердца Божьей Матери, сообщают «Аргументы и Факты».

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Предварительно, у священника на крыльце храма произошел сердечный приступ, врачи не смогли его спасти. Других данных о произошедшем нет.

Известно, что Сек родился в Польше и окончил там Высшую духовную семинарию. Был настоятелем в храме Белоруссии, а затем уехал в Россию и возглавил приход в Благовещенске. Настоятелем прихода в Иркутске он проработал более 20 лет — с 2003 года.

Ранее в Подмосковье священнослужитель наелся мухоморов и не выжил. 37-летний мужчина служил клириком в Михаило-Архангельском храме — там же он снимал квартиру, где и нашли его тело без признаков жизни с остатками сушеных грибов.