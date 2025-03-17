Водитель такси несколько раз изнасиловал туристку в Париже

В Париже водитель такси несколько раз изнасиловал в лесу молодую туристку. Об этом сообщает газета Le Figaro.

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Уточняется, что преступление произошло вечером 15 марта. Отдыхающая возвращалась домой после прогулки с друзьями и взяла такси. Водитель отвез ее в Булонский лес на окраине города. Там мужчина неоднократно изнасиловал пассажирку в машине. Ей удалось вырваться и сбежать.

Пострадавшую нашел в своем саду местный житель коммуны Нейи-сюр-Сен. По его словам, девушка была напугана и плакала. Ведется расследование.

Ранее индиец подружился с британской туристкой в соцсети и изнасиловал ее в отеле, когда та приехала в Дели. 36-летняя жительница Лондона была в отпуске в штатах Махараштра и Гоа, а затем отправилась в столицу Индии, чтобы встретиться там с новым знакомым из соцсетей Кайлашем.