Убийцу брата и сестры признали виновным через 35 лет после преступления

В США мужчину, который расправился с братом и сестрой 35 лет назад, признали виновным. Об этом сообщает WAGA-TV.

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43-летнюю Памелу Самптер и 46-летнего Джона Самптера из города Стоун-Маунтин, штат Джорджия, обнаружили в их квартире 15 июля 1990 года. Мужчине врачи помочь уже не могли, а женщина находилась в тяжелом состоянии. Она рассказала, что на них набросился вооруженный ножом неизвестный, которого брат сам пригласил в гости. Преступник изнасиловал пострадавшую после нападения. Женщина прожила только две недели из-за тяжести ран, но успела подробно описать своего убийцу.

Однако до начала 2024 года преступление раскрыть не могли. В феврале образец ДНК преступника загрузили в базу данных. Он совпал с образцом человека, который изнасиловал женщину в Детройте в 1992-м. Тогда она отказалась писать на него заявление, так как нападавший был ее возлюбленным. Злоумышленником оказался Кеннет Перри, которому сейчас 56 лет.

В январе ему предъявили обвинения. 10 марта суд присяжных признал Перри виновным. Окончательный приговор преступнику вынесут 18 марта.

Ранее сообщалось, что в США арестовали преступника, который расправился с женщиной и ее сыном в 1979 году. Злоумышленника удалось задержать благодаря ДНК-тесту.