В Сети показали кадры из уходящего под воду российского региона

В Сети показали последствия прорыва плотины в Челябинской области. На кадрах, опубликованных в Telegram-канале Readovka, можно увидеть, как под воду ушли поля, машинам приходится с особой осторожность проезжать затопленные участки асфальтированной дороги. Причиной ЧС регионе стали весенние паводки.

На особом контроле сегодня несколько районов на юге области: Нагайбакский, Агаповский, Брединский, Варненский, Троицкий и сам город Троицк. Также вся западная часть региона, где выпали значительные осадки, и Сосновский район, — сообщил губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

Из-за разлива временно закрыт мост между Ужевкой и Рощино. Движение по нему восстановят после подсыпки и снижения уровня воды. Ситуация с паводком в Челябинской области находится под постоянным контролем оперслужб, добавил Текслер.

В МЧС добавили, что держат ситуацию под контролем. В результате паводков таяния снега произошел подъем уровня воды в реках Камысты-Аят, Караганка, Нижний Тогузак и Тогузак. КПП «Мариинский» на границе с Казахстаном временно закрыт.