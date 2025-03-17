Трубу с кипятком прорвало на северо-востоке Москвы

На Полярной улице в Москве прорвало трубу с кипятком. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Инцидент случился на северо-востоке столицы. Уточняется, что поток горячей воды заливает улицу, автомобили и трамвайные пути.

По данным Telegram-канала «112», женщина и мужчина получили ожоги. Подчеркивается, что «кипяток залил почти километр дороги, из-за пара ничего не было видно и пострадавшие наступили в горячую воду». В зоне аварии находятся более 50 автомобилей. Ремонтная бригада уже находится на месте, пишет канал.

В сообщении Госавтоинспекции города говорится, что на дублере Полярной улицы из-за произошедшего остановлено движение транспорта.

«Сотрудники Госавтоинспекции обеспечивают регулировочно-распорядительные действия и оказывают водителям всестороннюю помощь», — отметило ведомство.

Ранее сообщалось, что три человека пострадали в результате прорыва трубы с горячей водой в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Инцидент произошел рядом с проезжей частью улицы Маршала Захарова. Из-за этого дорогу залило кипятком, а движение перекрыли на участке от улицы Маршала Жукова до Брестского бульвара. Пострадавших с травмами легкой степени тяжести доставили в НИИ скорой помощи имени Джанелидзе.