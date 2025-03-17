Пенсионер избил пассажира бутылкой и попытался зарезать в подмосковной электричке

Также он нанёс удар попутчику по голове стеклянной бутылкой.

Позже во время задержания пожилой человек устроил стрельбу из ружья, сообщается на сайте «МВД Медиа».

Отмечается, что в дежурную часть поступил сигнал о том, что в последнем вагоне поезда, который следовал из Москвы в Александров, находится раненый пассажир. Он был госпитализирован. Врачи уточнили, что у пострадавшего непроникающее колото-резаное ранение брюшной полости и повреждение ушной раковины.

Полицейские опросили машинистов и очевидцев и выяснили, что один из пассажиров похитил с полки рюкзак пенсионера и направился к выходу из вагона. Однако владелец имущества догнал его и вернул украденное. Личность нападавшего установлена, это 71-летний житель Сергиева Посада.