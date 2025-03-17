Пенсионер избил пассажира бутылкой и попытался зарезать в подмосковной электричке

Пенсионер ударил ножом пассажира подмосковной электричке
Также он нанёс удар попутчику по голове стеклянной бутылкой.
Позже во время задержания пожилой человек устроил стрельбу из ружья, сообщается на сайте «МВД Медиа».
Отмечается, что в дежурную часть поступил сигнал о том, что в последнем вагоне поезда, который следовал из Москвы в Александров, находится раненый пассажир. Он был госпитализирован. Врачи уточнили, что у пострадавшего непроникающее колото-резаное ранение брюшной полости и повреждение ушной раковины.
Полицейские опросили машинистов и очевидцев и выяснили, что один из пассажиров похитил с полки рюкзак пенсионера и направился к выходу из вагона. Однако владелец имущества догнал его и вернул украденное. Личность нападавшего установлена, это 71-летний житель Сергиева Посада.