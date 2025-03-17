В Каменске-Уральском заработала автомойка, где банда пытала студенток

В Каменске-Уральском открылась автомойка, где банда молодых людей пытала студенток. У помещения с 10 марта сменился арендатор.

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Об этом сообщает KU66 – журналисты издания связались с новым арендатором. Молодой человек рассказал, что никаких угроз в его сторону нет. Сейчас на мойке проводят ремонтные работы, будут новые баннеры, наняты другие сотрудники, сменится название.

«Автомойка не имеет никакого отношения к происходящему. Это могло произойти, где угодно», - поделился мнением собеседник издания.

Горожане по-разному отнеслись к возобновлению деятельности в помещении. Одни считают, что произошедшее не повод его закрывать. Другие уверены, что это место должно прекратить работу.

Напомним, в начале января группа парней вывезла на мойку двоих студенток, обливала водой и пеной, избивала и угрожала. Все издевательства записывали на видео. Случай получил огласку спустя полтора месяца. Подозреваемые задержаны и находятся под арестом. Известно, что в банду входили два брата, мать которых умерла в 34 года, а отца и вовсе не видели.