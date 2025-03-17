В Екатеринбурге загадочно умер курьер популярного ресторана

В Академическом районе Екатеринбурга найден мертвым в своей квартире курьер сети ресторанов «Своя компания». Перед смертью у мужчины случился срыв, рассказал URA.RU источник.

«Тело мужчины нашли в квартире на улице Савкова. Установлено, что в день смерти он был один, но вел себя странно: выбрасывал вещи из жилища в подъезд. Соседи сообщили, что у него были смены настроения», — описал собеседник агентства.

Со слов близких, в прошлом глава семейства употреблял наркотики, но во время осмотра в квартире следов запрещенных веществ не обнаружили. Точную причину смерти курьера установят судмедэксперты.