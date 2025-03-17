В колонии ИК-4 в Белгородской области, где отбывает наказание известный актер Михаил Ефремов, началась масштабная проверка. По информации Shot, причиной стал телефонный звонок актера своему другу, в ходе которого актер обещал устроить «чудовищную движуху» в регионе.

«В ИК-4 инициировали масштабную проверку после публикации [журналистов] о звонке актера приятелю. В белгородской ИК-4 пытаются выяснить, каким образом Ефремов смог связаться со своим другом. Сейчас вся колония в Белгородской области буквально „поднята на уши“ из-за одного веселого звоночка актера», — передают авторы канала.

Адвокат Ефремова прокомментировал его слова о Белгородской области

Как отмечают журналисты, проверка была инициирована после недавнего звонка актера Ефремова своему другу, в ходе которого пообещал устроить в Белгородской области «чудовищную движуху». Кроме того, текущие события могут повлиять на рассмотрение ходатайства Михаила Ефремова об условно-досрочном освобождении (УДО), запланированного на 24 марта.