Ученый напал на начальника полярной станции в Антарктиде

На южноафриканской антарктической исследовательской базе Sanae IV один из ученых после словесной перепалки напал на начальника экспедиции. Об этом пишет газета The Times со ссылкой на министра окружающей среды ЮАР Диона Джорджа.

Соощается, что еще на прошлой неделе с базы пришло письмо с просьбой о спасении. В нем указано, что мужчина представляет угрозу всей команде. Он уже обещал убить коллегу и запугивал сексуальным насилием.

Дион Джордж заверил, что вскоре лично свяжется с командой, чтобы оценить ситуацию.

Стоит отметить, что на полярных станциях сотрудники долгое время отрезаны от многих благ цивилизации. Ученые по несколько месяцев работают и живут в суровых климатических и психологических условиях.

Замкнутое пространство сказывается на отношениях между сотрудниками баз. Нередко возникают конфликты. Поэтому перед отправкой ученые проходят жесткое психосвидетельствование.