Известному маньяку добавили еще 13 лет к пожизненному сроку

В Бурятии Железнодорожный районный суд города Улан-Удэ вынес в отношении серийного убийцы и насильника Keгaшбeкa Opyнбaeвa вердикт — к пожизненному сроку «иволгинскому потрошителю» прибавили еще 13 лет лишения свободы. Виновным его признали в преступлении, совершенном в июле 2007 года.

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В вечернее время [он] встретил на улице ранее ему незнакомую потерпевшую, которой предложил совместно распить спиртное. Девушка согласилась, и они прошли на территорию школы в безлюдное место. После совместного распития спиртного мужчина нанес ей побои и совершил изнасилование, несмотря на оказанное сопротивление, — рассказали в суде.

Дабы скрыть преступление, мужчина забил жертву руками, ногами и ударил несколько раз камнем по голове и телу, из-за чего собутыльница скончалась.

В дальнейшем, желая скрыть совершенное изнасилование, с целью убийства нанес потерпевшей множество ударов кулаками, ногами и камнем по голове и телу, от чего в дальнейшем потерпевшая скончалась.

Ранее убийца и насильник уже был приговоре к пожизненному сроку за преступления против пяти женщин, которые совершил в 1990-2007 годах.

Ранее NEWS.ru рассказывал про уроженца Саратова Александра Бирюкова, осужденного на пожизненный срок за расправу над домогавшимся его офицером. Этот мужчина стал первым, кто смог выйти на свободу с таким приговором.