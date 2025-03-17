В гараже нашли тело предполагаемой участницы конкурса красоты Сэсэг Буиновой

В Улан-Удэ нашли тело предполагаемой участницы конкурса красоты «Миссис Бурятия-2024» Сэсэг Буиновой. Она пропала год назад вместе со знакомым – Стасом Норбоевым.

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РЕН ТВ со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил об обнаружении двух тел в гараже. Пока точно неизвестно, кому они принадлежат, однако местные СМИ предполагают, что нашли Буинову и Норбоева.

11 апреля 2024 года мужчина сел в машину Буиновой. В тот день 30-летняя девушка подрабатывала таксистом. Они уехали в неизвестном направлении и не выходили на связь.

Личные вещи пропавших находили в разных частях города. Их искали более 400 человек.

Ранее муж Буиновой раскрыл подробности последнего разговора с женой. В день исчезновения она говорила о планах встретиться с подругами, но перед этим взять пассажира. Супруг отговаривал, а в конце разговора они обменялись словами «люблю, целую».