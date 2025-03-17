Тело убитой год назад финалистки «Мисс Бурятия» нашли в гараже

В Улан-Удэ нашли тела, предположительно, финалистки конкурса «Миссис Бурятия-2024» Сэсэг Буиновой и ее знакомого Стаса Норбоева. Об этом сообщает местная телерадиокомпания «Ариг Ус».

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По данным источника, тела обнаружили в заброшенном гараже в районе аэропорта. Сейчас на месте работают спецслужбы. Для установления личности потребуется провести экспертизу.

Буинова и Норбоев пропали 11 апреля 2024 года. В тот день 26-летний житель Бурятии и его 30-летняя знакомая встретились на улице Бабушкина в Улан-Удэ, после чего сели в Mitsubishi Outlander Буиновой, поехали в сторону улицы Домостроительной и пропали.

В поисках исчезнувших участвовали более 400 человек. Волонтеры и правоохранители находили их личные вещи в разных частях города, a также следы крови Норбоева, а позднее обнаружили и автомобиль Буиновой. Основным подозреваемым стал неизвестный, который подсел в машину на улице Бабушкина.