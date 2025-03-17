Молодой человек во Владивостоке на спор присел две тысячи раз и был госпитализирован. Об этом сообщает городская больница в Telegram-канале.

В лечебном учреждении отметили, что спор изначально показался его участнику «легким и веселым», и он «с энтузиазмом принялся за выполнение задания».

«После интенсивных приседаний молодой человек почувствовал, что с ним что-то не так. Его ноги, некогда крепкие и подвижные, начали увеличиваться, превращаясь в огромные отечные конечности, парень осознал, что шутка обернулась серьезными последствиями. Начались проблемы - моча стала темно-коричневой, а потом и вовсе пропала», - отмечается в сообщении.

В итоге обследование, проведенное в больнице, показало, что уровень креатинина и мочевины значительно выше нормы, были также высокие показатели уремии — состояния, при котором в крови накапливаются продукты обмена веществ.

«Молодой человек был срочно госпитализирован в отделение нефрологии. (…) Почки работали на 50%. В результате назначенного лечения острая почечная недостаточность разрешилась без диализа, но дефект остался, то есть функция почек снижена», - пояснили в больнице.

Врачи ожидают полного восстановления функции почек в течение года. До этого спорщик будет находиться на учете.

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