Житель Уфы скончался после приема стоматолога

Житель Уфы Алексей Козлов три часа умирал на руках у жены после приема у стоматолога: полный сил мужчина внезапно почувствовал себя плохо, и медики не смогли ему помочь.

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Как рассказала "РГ" супруга Алексея, Яна, мужчине было 38 лет, и на здоровье он никогда не жаловался. Он просто проходил медкомиссию для работы в одной из ведущих энергетический компаний России. В числе прочих специалистов нужно было посетить стоматолога. Врач назначил лечение, процедуры проводили в стоматологической поликлинике. Через несколько дней у мужчины поднялась температура, опухла челюсть, во рту и на теле появились большие язвы. При повторном обращении в поликлинику пациенту был поставлен диагноз "герпес".

Назначенное лечение не помогало: мужчина не мог есть, плохо себя чувствовал, у него опухла челюсть и лимфоузлы, не спадала высокая температура.

В поликлинике по месту жительства терапевт заподозрил у Алексея коронавирус из-за тяжелого дыхания и высокой температуры. Врач вызвала скорую, и Алексея отвезли в ковидный госпиталь. Однако диагноз не подтвердился и мужчину с высокой температурой отправили домой. 27 февраля позвонил врач-терапевт и сказал привести Алексея на прием, так как анализы были плохие.

"Когда мы приехали, муж уже почти не ходил, я его буквально затащила в медучреждение, - рассказала нам Яна. - Медики сказали, что лейкоциты сильно превышены….. А дальше муж умирал у меня на руках три часа".

Когда пациента опять госпитализировали, было уже поздно. Через пару часов после госпитализации Яна дозвонилась до приемного покоя больницы, но услышанное потрясло: "Ваш муж умер еще в обед, а вы что, не знали?"

У Алексея остались трое детей, младшему еще нет трех лет. На данный момент уголовное дело все еще не возбуждено, СК проводит проверку.