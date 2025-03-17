Известный актер задержан с наркотиками в Москве

Полиция якобы нашла наркотики у актера Театра на Таганке и звезды фильма «Аджика» Дмитрия Трусова. Об этом в понедельник, 17 марта, сообщили соцсети.

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— По данным SHOT, накануне вечером Дмитрий Трусов ехал в сторону дома, когда машину с ним в салоне остановили сотрудники полиции. 35-летний актер сильно нервничал, а при обыске у него в кармане нашли свёрток с наркотиками. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела, — написал Telegram-канал Shot.

По данным журналистов, актеру может грозить до трех лет тюрьмы по статье 228 УК РФ («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотиков»).

В сентябре прошлого года в аэропорту Пулково задержали актера сериала «Король и шут» Евгения Ткачука. В его багаже нашли курительную трубку и сверток с неизвестным веществом. В отношении артиста уже успели возбудить два уголовных дела о хранении и контрабанде наркотиков.