Известный актер задержан с наркотиками в Москве

35-летнего актера Дмитрия Трусова задержали с наркотиками в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственные источники.

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По данным Telegram-канала, машину Трусова остановили сотрудники полиции, когда он направлялся в сторону своего дома. Артист сильно нервничал, а при обыске у него в кармане обнаружили сверток с наркотическим веществом.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Актеру грозит до 3 лет тюрьмы по ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, хранение, перевозка наркотических средств).

Напомним, что Дмитрий Трусов — выпускник ВТУ имени Щепкина, актер Театра на Таганке с 2013 года. За свою карьеру он также успел отметиться ролью в короткометражке «Аджика», а также участием в съемках сериала «Начальник разведки».