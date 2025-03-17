В Екатеринбурге у миграционного центра на улице Чекистов наблюдается большой наплыв желающих сдать экзамен по русскому языку и оформить разрешение на работу.

Очередь из сотен мигрантов растянулась даже на улицу. Аналогичная ситуация сложилась и у миграционного центра на улице Сулимова, 46. По словам одного из мигрантов, очередь на Чекистов составляет порядка 300 человек.

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил изданию E1.RU, что ситуация на Сулимова находится под контролем полиции, которая дежурит у здания.

Больше половины мигрантов в России работают в Москве и Петербурге

Полковник Горелых отметил, что подобное скопление людей наблюдается каждое утро, так как многие стремятся узаконить свое пребывание в России до 1 мая. Он порекомендовал мигрантам обращаться в центр в течение всего рабочего дня, указывая, что после обеда посетителей значительно меньше.

Ранее произошла более серьезная ситуация в миграционном центре на улице Сулимова - там мигранты снесли дверь, чтобы не стоять в очереди.