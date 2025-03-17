Российского педагога насмерть придавило снежной глыбой

56-летняя учительница Елена Макарова погибла в Свердловской области. Женщину придавило снегом, сошедшим с крыши дома.

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Елена Макарова проходила под крышей, когда с нее сошел снег. Женщина скончалась от полученных травм. В управлении образования Лысьвы погибшую назвали истинным педагогом, лидером. Ее описали как требовательного, принципиального и настоящего человека, сообщает E1.ru.

Учитель провела детство в Пермском крае. Там же она окончила школу и университет. После переехала в Свердловскую область и устроилась в учебное заведение в поселке Кузино, став позднее его директором. В 2024 году переехала в Кын и возглавила местную школу.

Всего Елена Макарова отдала более 35 лет образованию.

«Она оставила после себя двух замечательных сыновей, один из которых пошёл по её стопам и тоже выбрал профессию учителя», — пишут о ней коллеги.

До этого в Махачкале на мать с малышом на руках упала ледяная глыба. Женщину госпитализировали, у нее черепно-мозговая травма и раны головы.