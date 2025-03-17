Землетрясение произошло в российском регионе

У побережья Южных Курил произошло землетрясение. Об этом сообщила начальник сейсмостанции «Южно-Сахалинск» Елена Семенова, передает РИА Новости.

Сейсмособытие зафиксировали в ночь на понедельник, 17 марта. Магнитуда подземных толчков достигала 4,3. Эпицентр землетрясения находился в Тихом океане, на 141 километр восточнее села Малокурильское на острове Шикотан. Очаг залегал на глубине 45 километров, уточнила Семенова.

По словам сейсмолога, информация об ощутимости землетрясения не поступала. Угроза цунами не объявлена. Данные о пострадавших и инфраструктурных разрушениях не уточнялись.

Ранее мощное землетрясение произошло в Эфиопии. Сейсмособытие зафиксировали в воскресенье, 16 марта, в 21:53 по местному времени (совпадает с московским). Магнитуда подземных толчков достигала 5,1 — это считается сильным землетрясением. Эпицентр находился в 143 километрах к северо-востоку от города Назарет с населением 213 тысяч человек.