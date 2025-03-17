Лучший выпускник сельской школы зверски разделался со своими родителями

В январе 2022 года в небольшом селе в Сахалинской области произошло страшное — двое пожилых людей были зверски убиты. В селе проживает всего 500 человек, а потому круг подозреваемых не такой уж широкий. Под подозрение попал учитель английского языка по имени Вадим, передает KP.RU. Убитыми оказались родители мужчины.

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Образцовая семья

Семья была спокойной и представляла собой настоящую интеллигенцию. Практически всю жизгь родители и сын прожили в в этом же селе, где пару настигла смерть. Женщина работала учителем химии, а отец трудился электриком на производстве. Супруг любил рыбалку и периодически искал подработки, чтобы семья ни в чем не нуждалась.

Односельчане рассказывают, что семья была примерной, сын пары был их единственным ребенком, отлично учился и не вызывал никаких вопросов. Родители делали все, чтобы мальчик получил хорошее образование. По характеру Вадим был довольно дружелюбным и легко заводил друзей.

Мальчик закончил школу в 2011 году, получил золотую межаль и звание выдающегося выпускника. После учебы отправился в Сахалинский государственный университет, где выучился на преподавателя английского.

Пять лет, проведенные в университете, были загадкой для всех, так как молодой человек не распростанялся в это время о своей жизни. В родном селе после окончания университета Вадим проработал до 2020 года. Найти что-то о молодом человеке в соцсетях также крайне сложно — он их вообще не вел и стал довольно скрытен.

Соседи уверены, что парень был избалован вниманием родителей.

После работы Вадим встречался с молодыми людьми в одной компании, и, если для родителей был примерным мальчиком, то друзья говорили, что мог покурить что-то запрещенное и выпить пива. Но даже после этого он не становился агрессивным.

Вадим решил уйти из школы и перевелся в другое образовательное учреждение. Из значимых событий в семье в то время — мама Вадима вышла на пенсию.

Что касается отношения к Вадиму коллег, здесь тоже все без нареканий. Его считали грамотным педагогом, который не вызывает никаких подозрений. В школе отызваются о Вадиме так: «Агрессии в отношении к коллегам, учащимся, работникам школы и родителям не проявлял. Написал заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы с 10 января с последующим увольнением по собственному желанию».

Трагические события

А уже 11 января случилась настоящая трагедия. Вадим выбежал из дома, где жили его родители, начал звать на помощь. Мужчина был весь в крови. Полиция, приехавшая на место, обнаружила тела пожилых супругов, смерть явно была насильственной.

Вадима сразу же задержали. После проверок выяснилось, что в момент задержания он находился под воздействием запрещенных веществ. Также, по результатам вскрытия, - между погибшими и убийцей была борьба. Было возбуждено уголовное дело. Для всего села эта трагедия стала большим шоком, последнее убийство на памяти местных жителей произошло несколько десятков лет назад.