Лучший выпускник сельской школы зверски разделался со своими родителями: шокирующая история с Сахалина

Московский Комсомолец

В январе 2022 года в небольшом селе в Сахалинской области произошло страшное — двое пожилых людей были зверски убиты. В селе проживает всего 500 человек, а потому круг подозреваемых не такой уж широкий. Под подозрение попал учитель английского языка по имени Вадим, передает KP.RU. Убитыми оказались родители мужчины.

Лучший выпускник сельской школы зверски разделался со своими родителями
© Московский Комсомолец

Образцовая семья

Семья была спокойной и представляла собой настоящую интеллигенцию. Практически всю жизгь родители и сын прожили в в этом же селе, где пару настигла смерть. Женщина работала учителем химии, а отец трудился электриком на производстве. Супруг любил рыбалку и периодически искал подработки, чтобы семья ни в чем не нуждалась.

Односельчане рассказывают, что семья была примерной, сын пары был их единственным ребенком, отлично учился и не вызывал никаких вопросов. Родители делали все, чтобы мальчик получил хорошее образование. По характеру Вадим был довольно дружелюбным и легко заводил друзей.

Мальчик закончил школу в 2011 году, получил золотую межаль и звание выдающегося выпускника. После учебы отправился в Сахалинский государственный университет, где выучился на преподавателя английского.

Пять лет, проведенные в университете, были загадкой для всех, так как молодой человек не распростанялся в это время о своей жизни. В родном селе после окончания университета Вадим проработал до 2020 года. Найти что-то о молодом человеке в соцсетях также крайне сложно — он их вообще не вел и стал довольно скрытен.

Соседи уверены, что парень был избалован вниманием родителей.

После работы Вадим встречался с молодыми людьми в одной компании, и, если для родителей был примерным мальчиком, то друзья говорили, что мог покурить что-то запрещенное и выпить пива. Но даже после этого он не становился агрессивным.

Вадим решил уйти из школы и перевелся в другое образовательное учреждение. Из значимых событий в семье в то время — мама Вадима вышла на пенсию.

Что касается отношения к Вадиму коллег, здесь тоже все без нареканий. Его считали грамотным педагогом, который не вызывает никаких подозрений. В школе отызваются о Вадиме так: «Агрессии в отношении к коллегам, учащимся, работникам школы и родителям не проявлял. Написал заявление о предоставлении отпуска без сохранения заработной платы с 10 января с последующим увольнением по собственному желанию».

Трагические события

А уже 11 января случилась настоящая трагедия. Вадим выбежал из дома, где жили его родители, начал звать на помощь. Мужчина был весь в крови. Полиция, приехавшая на место, обнаружила тела пожилых супругов, смерть явно была насильственной.

Вадима сразу же задержали. После проверок выяснилось, что в момент задержания он находился под воздействием запрещенных веществ. Также, по результатам вскрытия, - между погибшими и убийцей была борьба. Было возбуждено уголовное дело. Для всего села эта трагедия стала большим шоком, последнее убийство на памяти местных жителей произошло несколько десятков лет назад.

Происшествия