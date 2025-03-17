Юная туристка пропала без вести после возгорания катера у курортного острова

Молодая британская туристка, двадцатишестилетняя Александра Кларк совершала дайвинг-экскурсию недалеко от тайского острова, когда вспыхнул пожар. Юная туристка пропала в Таиланде после того, как у острова загорелся туристический катер, на котором она путешествовала.

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Александра Кларк, 26 лет, из Ламбета, южный Лондон, находилась на борту Davy Jones Locker во время дайвинг-экскурсии, пишет The Guardian.

Сообщается, что она была в санузле, когда на катере вспыхнул пожар, как раз перед тем, как в 9.25 утра по местному времени был подан сигнал бедствия.

На борту катера, отмечает The Guardian, находился еще 21 человек, в том числе 15 туристов, два члена экипажа и четыре инструктора и ассистента по дайвингу.

Они были благополучно эвакуированы частными судами и добровольцами, в то время как вторая команда добровольцев работала над тушением пожара. Затем власти Таиланда обнаружили, что Кларк пропала.

Капитан Наттхафон Синпунпхон, заместитель директора Центра управления морскими силами Таиланда в Сураттхани, рассказал, что судно находилось на расстоянии пяти-шести морских миль от острова, когда в машинном отделении начался пожар, который “быстро распространился по судну”.

Капитан Синпхунпхон сказал: “Предварительные отчеты указывают на то, что машинное отделение, каюта капитана и задний туалет были повреждены. Точная причина пожара по-прежнему выясняется”.

Насколько понятно, спасательные команды изначально не могли приблизиться к судну из-за пламени, поскольку были опасения дальнейших взрывов топлива на борту судна, пишет The Guardian.

Наттхафон Синпунфон сообщил: “Продолжаются поиски одной пропавшей туристки, женщины Александры Кларк из Соединенного Королевства. Условия на море опасные из-за ветра и течений. Все суда в этом районе были оповещены. Поисково-спасательные команды были немедленно мобилизованы”.

Представитель Министерства иностранных дел Великобритании заявил: “Мы поддерживаем семью британки, пропавшей без вести в Таиланде, и находимся в контакте с местными властями”.

В социальных сетях появилось видео, на котором видно, как судно охвачено пламенем.

Сообщается, что катер Davy Jones Locker перевозил туристов с Ко Тао, небольшого острова, входящего в состав архипелага Чумпхон, к близлежащему месту для дайвинга.