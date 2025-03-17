Крокодил съел 11-летнего мальчика на глазах отца

В индонезийской провинции Малуку крокодил напал на 11-летнего мальчика, когда тот находился у моря вместе с отцом и другом. Об этом сообщил VOI.id. Отец мальчика, Сарфин Бантам, отправился к морю, чтобы собрать рыбу, оставшуюся на берегу после отлива. Его сын Фики и друг мальчика, Онйонг, последовали за ним. На обратном пути Бантам предупредил детей, чтобы они не подходили близко к воде, но они его не послушали и подошли к берегу.

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Вскоре оттуда послышались крики, и перепуганный Онйонг прибежал к Бантаму. Отец бросился к морю, но нашел только фонарик сына. На мгновение Фики показался на поверхности, но затем что-то утащило его под воду. Бантам уверен, что это был крокодил. Мужчина в течение десяти минут звал сына и молился, а затем вернулся домой и рассказал жене о случившемся. Вместе с соседями они организовали поиски мальчика, но безуспешно.

Утром к ним присоединились сотрудники полиции, однако тело Фики так и не было найдено. Жители села провели традиционную огненную церемонию в надежде найти мальчика, но и это не принесло результатов, говорится на сайте.Это не единственный случай нападения рептилии в стране. Так, в феврале мужчина чуть не стал жертвой спасенного крокодила. Жители посчитали его неагрессивным по отношению к людям и поместили рептилию в небольшой бассейн контактного зоопарка.