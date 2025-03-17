Следователи проверят информацию о подмене ребенка в российском роддоме

В Якутии началась проверка после сообщения о подмене здорового ребенка на больного в родильном доме. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

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По данным ведомства, женщина обвинила медицинское учреждение в подмене ребенка, произошедшей 16 лет назад. Она заявила, что акушер похитила ее здорового младенца, заменив другим с патологиями, несовместимыми с жизнью.

Следователи проводят проверку по статье 126 («Похищение человека») УК РФ. Глава СК Александр Бастрыкин контролирует ее ход и результаты.

Ранее жительница Приморского края заявила, что ее новорожденную дочь отдали в другую семью, при этом объявив ей самой, что младенец не выжил после родов.