Ученый напал на коллег на исследовательской базе в Антарктиде
Ученый напал на коллег на южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде. Об этом сообщило издание The Times, ссылаясь на министра окружающей среды Южной Африки Диона Джорджа.
Специалисты приехали на базу, чтобы изучать антарктический климат. Им предстоит провести там как минимум девять месяцев из-за экстремальных погодных условий.
Джордж отметил, что каждый из них прошел психологическое освидетельствование перед отправкой на базу, это необходимо из-за суровых условий работы.
Конфликт, о котором сообщается, случился между руководителем исследовательской группы и одним из ученых. Сначала между ними возникла словесная перепалка, а затем сотрудник напал на начальника.
Исследователи направили письмо с просьбой о спасении. В нем сказано, что напавший угрожал коллеге убийством. Еще его обвинили в сексуальном насилии над другим ученым.
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