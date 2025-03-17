Ученый напал на коллег на исследовательской базе в Антарктиде

Ученый напал на коллег на южноафриканской исследовательской базе Sanae IV в Антарктиде. Об этом сообщило издание The Times, ссылаясь на министра окружающей среды Южной Африки Диона Джорджа.

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Специалисты приехали на базу, чтобы изучать антарктический климат. Им предстоит провести там как минимум девять месяцев из-за экстремальных погодных условий.

Джордж отметил, что каждый из них прошел психологическое освидетельствование перед отправкой на базу, это необходимо из-за суровых условий работы.

Конфликт, о котором сообщается, случился между руководителем исследовательской группы и одним из ученых. Сначала между ними возникла словесная перепалка, а затем сотрудник напал на начальника.

Исследователи направили письмо с просьбой о спасении. В нем сказано, что напавший угрожал коллеге убийством. Еще его обвинили в сексуальном насилии над другим ученым.

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