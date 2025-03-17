Мошенники начали использовать ИИ в аферах с жильем

Мошенники, специализирующиеся на аферах с недвижимостью, начали использовать искусственный интеллект. Об этом предупредила юрист Ольга Максимова в беседе с агентством "Прайм".

"Мошенники стали еще изощреннее. С помощью искусственного интеллекта они имитируют чужой голос и даже видеоизображение", - отметила собеседница агентства.

По ее словам, злоумышленники сообщают жертве, что ее персональные данные слиты в Сеть, госуслуги взломаны, а в отношении квартиры производится попытка рейдерского захвата. В связи с этим человеку предлагают оказать содействие сотрудникам спецслужб, которые якобы уже в курсе происходящего и пытаются защитить его интересы.

В рамках "спецоперации" собственника квартиры убеждают пойти на фиктивную сделку: срочно переписать квартиру на другого человека, обещая потом все вернуть.

В доказательство того, что человека не обманывают, и он ничего не потеряет, по сделке производятся реальные расчеты, но чаще по заниженной стоимости. Затем "сотрудники безопасности" убеждают уже бывшего собственника квартиры перевести деньги на "безопасные счета".

В итоге человек лишается и денег, и недвижимости.

Максимова призвала не совершать никакие сделки с имуществом без адвоката. Важно также помнить, что сотрудники правоохранительных органов никогда не звонят гражданам и не предлагают схемы по защите их активов.