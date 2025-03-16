Семья с ребенком, которая пыталась уехать из Суджи в августе прошлого года, сгорела заживо в автомобиле, который атаковал беспилотник вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом корреспондентам рассказала местная жительница.

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Женщина сообщила, что гражданские машины пытались уехать в сторону Курска по улице, где она жила. Автомобили атаковали украинские дроны.

Местная жительница сказала: "На наших глазах подбили машину, где сгорела семья - муж, жена и ребенок".

Она отметила, что в первые дни вторжения ВСУ в Курскую область на Суджу были атаки беспилотными летательными аппаратами и ракетами. Так украинские военные мешали жителям покинуть Суджу.