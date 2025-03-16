Количество жертв пожара в ночном клубе в Македонии возросло

В ночь с субботы на воскресенье в ночном клубе в Кочани на востоке Северной Македонии, расположенном примерно в 100 километрах к востоку от столицы Скопье, вспыхнул пожар, в результате которого, по уточненным данным, погибли 59 человек, и 155 получили ранения, сообщает Associated Press со ссылкой на министерство внутренних дел республики. Официальные лица заявили, что 39 погибших на данный момент идентифицированы, 18 госпитализированных находятся в критическом состоянии.

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Пламя вспыхнуло около 2.30 утра по местному времени во время концерта местной поп-группы в клубе "Пульс", сообщил журналистам министр внутренних дел Македонии Панче Тошковски.

По его словам, пиротехника, вероятно, стала причиной возгорания крыши. На видео видно, как сверкающая пиротехника на сцене ударяется о потолок, за которыми следуют сцены хаоса внутри клуба, когда молодые люди бегут сквозь дым, а музыканты призывают людей покинуть помещение как можно быстрее. Клуб находился в старом здании, которое ранее было складом ковров. Он работал уже несколько лет, сообщает местное издание MKD. В результате пожара крыша одноэтажного здания частично обрушилась, обнажив обугленные остатки деревянных балок и обломков.

Министр здравоохранения Македонии Арбен Таравари заявил, что получил предложения о помощи от соседних стран, включая Албанию, Болгарию, Грецию и Сербию. В Скопье представители здравоохранения сообщили, что раненые были доставлены в больницы по всей стране, многие из них лечатся от тяжелых ожогов и отравления дымом. Врачам помогают многочисленные волонтерские организации. Государственный прокурор Любко Кочевски заявил, что несколько человек были допрошены полицией, но не сообщил никаких подробностей и подчеркнул, что причина пожара все еще расследуется.

Пожар стал самой страшной трагедией за последнее время, которая обрушилась на страну, не имеющую выхода к морю, чье население составляет менее 2 миллионов человек, и последним из множества смертоносных пожаров в ночных клубах по всему миру. Пиротехника часто становилась причиной смертельных пожаров в ночных клубах, в том числе в клубе Colectiv в Бухаресте в 2015 году, в котором погибли 64 человека.