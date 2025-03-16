Нетрезвый пассажир начал буянить в самолете, выполнявшем рейс из Москвы в Красноярск. Бортпроводникам пришлось связать его скотчем. Видео инцидента опубликовал паблик «Криминальный Красноярск».

Отмечается, что инцидент произошел ночью 16 марта. Один из пассажиров стал кричать матом, ругаться со стюардами и пассажирами. Нарушителя спокойствия удалось обездвижить и успокоить общими усилиями – пассажиры активно помогали стюардам.

«Ситуация была взята под контроль бортпроводниками Аэрофлота, которые грамотно сработали в условиях ЧП», — сообщают очевидцы.

В Красноярске нарушителя у трапа встретили сотрудники полиции. По данным Telegram-канала База, это 47-летний мужчина, летевший в отпуск.

В соцсетях пользователи обсуждают, как ему удалось пройти контроль в аэропорту или скрытно пронести алкоголь на борт.