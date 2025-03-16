На пляже в Анапе обнаружили новые небольшие выбросы мазута

Новые небольшие выбросы мазута зафиксированы на пляже в Анапе, сообщается в телеграм-канале оперативного штаба Краснодарского края.

"Незначительные выбросы фракций нефтепродуктов обнаружили на участке, закрепленным за командой Краснодара. Они работают на пляже в п. Джемете Анапы", - говорится в сообщении.

Уточняется, что на большей части побережья Анапы новых выбросов мазута 16 марта не зафиксировано. Команды участников ликвидации ЧС проводят ежедневный мониторинг состояния прибрежной полосы. При обнаружении новых выбросов их убирают в первую очередь, а затем продолжают деликатную уборку на основной территории пляжей.

Протяженность побережья, которое контролируется на предмет новых выбросов, составляет 265 км. Там собрано почти 148 тыс. тонн загрязненного грунта. В Крыму и Севастополе на контроле находится почти 750 км берега.

В прибрежной зоне Анапы и Темрюкского района водолазными группами МЧС со дна собрано почти 100 тонн мазута. Также работают водолазы Морспасслужбы и региональной аварийно-спасательной службы. Они обследовали более 3,8 кв. км дна акватории Черного моря. Кроме того, с помощью трех специальных установок собрано и поднято со дна более 6 тонн мазута.