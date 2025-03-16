Потушен пожар в самом западном поселке России

Пожар в поселке Янтарный Калининградской области потушен на площади 1,5 тысячи квадратных метров, пострадавших нет. Об этом сообщает МЧС России.

Ведомство распространило сообщение о том, что спасатели справились с пожаром в производственном здании в пгт Янтарный.

«Сотрудники МЧС России потушили пожар в Калининградской области на 1 500 квадратах. Пострадавших нет», — сказано в сообщении.

В воскресенье днем в поселке Янтарный загорелся чердак в производственном здании на 1 000 квадратах. На месте работали около 50 спасателей и 10 единиц техники.

Посёлок городского типа Янтарный с 6700 жителями расположен на берегу Гданьского залива. Это самый западный посёлок России, здесь находится янтарный комбинат, добывающий и перерабатывающий янтарь.