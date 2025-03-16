В подмосковных Химках перед матчем ФК «Динамо-2» и «Калуга» произошла массовая драка футбольных фанатов. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел накануне, в микрорайоне Новогорск в районе учебно-тренировочного центра «Новогорск-Динамо».

В потасовке, по данным канала, «схлестнулись хулиганы» из группировок «Калуга Лэдс» и «Аутсайд сити фирм», а также ультрас бело-голубых.

Журналисты заметили, что после драки ее участники спокойно отправились на стадион, «будто ничего не было, как в старые добрые, когда не был Fan ID».

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Очевидцы заметили, что в драке участвовали как минимум 30 человек.

Полиция в дальнейшем задержала трех фанатов, составила протоколы об административных нарушениях. О пострадавших не сообщается.