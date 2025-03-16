Стали известны подробности инцидента с замерзшими детьми на Ямале

У семьи кочевников в ямальской тундре сломался снегоход, во время вынужденной ночевки насмерть замерзли двое детей. Об этом сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) Ямальского района.

По данным службы, вечером 14 марта семья из 4 человек (муж, жена и 2-е детей) выехали из села Яр-Сале на снегоходе «Буран». Они направились в сторону чума, расположенного у озера Ярото 1.

«По пути следования снегоход сломался, и семья осталась ночевать в тундре (в санях). Утром 15.03.2025г. родители обнаружили, что дети не подают признаков жизни», — сообщили в ЕДДС.

Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности. По данным СКР, в Новопортовской тундре Ямальского района «двое малолетних детей остались без средств обогрева, в результате чего, от переохлаждения наступила их смерть».

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Следователи осматривают место происшествия, допрашиваются родители погибших детей.