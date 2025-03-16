Число погибших при пожаре в Северной Македонии выросло до 59

В результате пожара на дискотеке в городе Кочани в Северной Македонии погибли 59 человек, ещё 155 пострадали. Об этом пишет местная газета «Новая Македония» со ссылкой на заявление МВД.

«Число погибших достигло 59, пострадали 155 человек», — приводит заявление главы МВД Северной Македонии издание «Новая Македония».

Кроме того, уточняется, что в связи с пожаром был выдан ордер на арест 4 человек.

Трагедия произошла во время концерта, где, предположительно, причиной возгорания стало использование пиротехники. Изначально сообщалось о 50 погибших.