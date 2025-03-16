В Латакии погибли 16 человек при взрыве в строительном магазине

В городе Латакия на северо-западе Сирии погибли 16 человек в результате взрыва в строительном магазине в субботу, 15 марта.

Об этом передаёт РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Ekhbariya.

«Число погибших в результате взрыва в строительном магазине, произошедшего вчера в микрорайоне Рамл в городе Латакия, достигло 16 человек», — говорится в заявлении управления гражданской обороны.

По информации ведомства, среди погибших пятеро детей.

Подчёркивается, что 18 человек, среди которых шестеро детей, получили травмы.

Поисково-спасательная операция длилась 14 часов.

О том, что на юге Латакии в Сирии прогремел мощный взрыв стало известно вчера, 15 марта.