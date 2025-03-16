Из-за аварии в Амурской области остановились 8 пассажирских поездов

Восемь поездов задерживаются из-за схода вагонов товарного состава в Амурской области. Об этом сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК).

В воскресенье ФПК сообщила, что сход грузовых вагонов поезда на перегоне Чалганы — Ушумун вызвал значительный сбой в движении пассажирских поездов.

«В настоящее время следуют с опозданием 8 пассажирских поездов: №9 Владивосток – Москва, №901 Сковородино – Москва, №317 Благовещенск – Нижний Бестях, №391 Благовещенск – Чита, №1 Владивосток – Москва, №2 Москва – Владивосток, №82 Тында – Благовещенск, №10 Москва – Владивосток», — сказано в сообщении.

Отмечается, что сотрудники поездных бригад помогают пассажирам, в вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

Пассажиры поездов, опаздывающих на 4 часа и более, обеспечиваются питанием.

Накануне утром на перегоне Чалганы - Ушумун в Амурской области грузовой поезд сошел с рельсов и столкнулся со встречным составом. В результате аварии была повреждена железнодорожная инфраструктура, на участке остановлено движение поездов.