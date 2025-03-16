Российский полицейский покончил с собой

В Ямало-Ненецком автономном округе трагически погиб 40-летний руководитель отдела по вопросам миграции Шурышкарского района.

Смерть наступила утром 16 марта. Как сообщает телеграм-канал BAZA со ссылкой на собственные источники, силовик покончил с собой.

Известно, что у него остались трое детей. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.

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