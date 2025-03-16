В России впервые освободили осужденного на пожизненный срок

Александр Бирюков, отбывавший название за убийство офицера во время армейской службы, стал первым в России освободившимся пожизненно осужденным. Об этом сообщает издание «Лента.ru».

По данным источника, он вышел на свободу спустя 15 лет. Этот случай стал прецедентом в российской судебной практике, где раньше не было фактов условно-досрочных освобождений при пожизненных сроках.

В 2000-х годах в Казахстане Бирюков застрелил лейтенанта из-за домогательств. Сначала трибунал назначил ему исключительную меру наказания, но после она была заменена на пожизненный срок заключения.

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Режиссер Александр Гутман снял про осужденного фильм «Три дня и больше никогда». Лента получила несколько наград. Издание писало, что именно эта картина могла поспособствовать освобождению Бирюкова.

Ранее защита экс-майора Дениса Евсюкова, который был приговорен к пожизненному сроку после стрельбы в столичном супермаркете, попросила отменить ему приговор из-за показаний одного из потерпевших, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».