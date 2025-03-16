В российском городе охранник дома творчества шесть месяцев насиловал двух маленьких девочек
В Екатеринбурге был задержан мужчина, который работал охранником одного из районных домов детского творчества города, сообщает URA.RU. По предварительной информации, житель Екатеринбурга несколько месяцев совершал насильственные действия в отношении сестер-близняшек.
В правоохранительные органы с заявлением обратился отец восьмилетних девочек. Мужчина узнал, что уже шесть месяцев в отношении его дочерей охранник совершал насильственные действия сексуального характера.
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В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Насильник может отправиться в колонию на пожизненный срок.
У охранника было несколько судимостей — за побои, причинение тяжкого вреда здоровью и изнасилование.