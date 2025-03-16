Охранник дома творчества шесть месяцев насиловал двух маленьких девочек

В Екатеринбурге был задержан мужчина, который работал охранником одного из районных домов детского творчества города, сообщает URA.RU. По предварительной информации, житель Екатеринбурга несколько месяцев совершал насильственные действия в отношении сестер-близняшек.

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В правоохранительные органы с заявлением обратился отец восьмилетних девочек. Мужчина узнал, что уже шесть месяцев в отношении его дочерей охранник совершал насильственные действия сексуального характера.

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В отношении подозреваемого было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера». Насильник может отправиться в колонию на пожизненный срок.

У охранника было несколько судимостей — за побои, причинение тяжкого вреда здоровью и изнасилование.