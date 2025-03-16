Не менее 50 человек погибли при пожаре в ночном клубе в Северной Македонии

В Северной Македонии в ночном клубе вспыхнул пожар, в результате которого погибло по меньшей мере 50 человек. На мероприятии было около 1500 гостей, в основном молодежь, сообщает МИА.

Инцидент произошел сегодня ночью в городе Кочани (38 тысяч населения, находится в 65 км от границы с Болгарией).

На дискотеку и концерт в ночном клубе Pulse собралось около 1500 гостей. Около 3 часов ночи вспыхнул пожар. Официально причина пока не называется.

«По меньшей мере 50 человек погибли в дискотеке в Кочани, где вспыхнул пожар во время концерта известной группы, это подтвердило МВД», — пишет МИА.

«Большая трагедия потрясла Македонию, большое количество молодых людей погибли в результате пожара в дискотеке в Кочани и еще больше ранены. Вся страна находится на ногах», — пишет издание «Вечер».

По его данным, причиной пожара, «скорее всего, являются пиротехнические устройства». Издание публикует видео, где видна горящая крыша, а посетителей просят покинуть клуб.

По дороге в Кочани замечено множество машин скорой помощи, идет масштабная спасательная операция. Задействован вертолет, он перевозит раненых в Скопье.

Источники в МВД сообщили, о десятках пострадавших. Так, 27 человек госпитализированы с тяжелыми ожогами только в городскую больницу Святого Наума Охридского. В другие медучреждения также привозят десятки пациентов, состояние некоторых критическое.