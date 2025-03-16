В «Черном дельфине» двое заключенных пытались покончить с собой

В «Черном дельфине» пытались покончить с собой сразу двое заключенных, сообщает Telegram-канал SHOT. По его данным, они оба выжили, сейчас осужденные находятся в реанимации.

Отмечается, что речь идет о бывшем советском футболисте из чебоксарского «Трактора» 65-летнем Семенове Сергее. После завершения спортивной карьеры он связался с ОПГ валютчиков и был осужден за организацию двух заказных убийств. В 2002 году он получил пожизненный срок, а в последние годы страдал от депрессии. Надзиратели услышали странные звуки в его камере и успели спасти мужчину.

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Тогда же сотрудники «Черного дельфина» спасли еще одного заключенного от суицида — 42-летнего Акрама Нуритдинова, который со своими друзьями в квартире в Нижнем Новгороде расчленил мужчину. При этом осужденный нанес жертве 100 ударов ножом и начал разрезать мужчину, пока тот еще был жив.