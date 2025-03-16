ВСУ заподозрили в ударе «Длинным Нептуном» по российскому региону

Telegram-канал «Военный Осведомитель» сообщает, что Вооруженные силы Украины могли применить ракету «Длинный Нептун» во время удара по Туапсинскому нефтеперерабатывающему завозу (НПЗ) в Краснодарском крае. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

По данным канала, перед ударом ВСУ был слышен звук реактивного двигателя. Кроме того, отмечается, что очевидцы видели мощный взрыв, нехарактерный для дрона-камикадзе.

Ранее стало известно, что пожарные локализовали возгорание на нефтекомплексе в Туапсе на площади 1250 квадратных метров. Спасатели тушат огонь на протяжении двух дней после атаки Вооруженных сил Украины на Краснодарский край.

Оценены успехи в борьбе с мощным пожаром в Туапсе после атаки ВСУ

Как указывал глава региона Вениамин Кондратьев, загорелся один из резервуаров с бензином на площади более тысячи квадратных метров. Спасатели предпринимали меры для недопущения распространения огня. Всего в операции участвуют 188 человек. К тушению привлечено 55 единиц специальной техники.