Россиянку оштрафовали за «забытые» в трусах часы Apple Watch

Мировой судья в Москве оштрафовала россиянку Динару Тевфикову, которая попыталась пронести в колонию своему супругу часы Apple Watch в сумке с нижним бельем. Об этом сообщает ТАСС.

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Тевфикову признали виновной в совершении правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.12 КоАП РФ («Передача либо попытка передачи лицу, содержащемуся в учреждении уголовно-исполнительной системы, средств мобильной связи и иных средств коммуникации»). В решении суда указывается, что согласно внутренним приказам Минюста, такие часы считаются средством коммуникации, а потому к передаче заключенным запрещены. Россиянка была оштрафована на 25 тысяч рублей.

Сама Тевфикова рассказала, что не собиралась передавать часы мужу, объяснив, что перед визитом в колонию долго путешествовала по Крыму, а затем забыла вынуть устройство из сумки с нижним бельем. Однако судья сочла ее доводы неубедительными.

Ранее россиянка вернулась на родину после отдыха в Дубае и попалась на таможне с сотней кораллов в багаже. Уточняется, что 124 коралла нашли в чемодане пассажирки рейса Дубай — Екатеринбург. Она собрала их на пляже после шторма и решила взять с собой на память.