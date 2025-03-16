Назван мотив убийства известного украинского неонациста в Одессе

Мотивом убийства известного украинского неонациста Демьяна Ганула могла быть месть. Об этом телеканалу «Киев24» рассказал депутат Одесского городского совета Андрей Вагапов.

По его сведениям, у убийцы кто-то из родных пострадал во время событий 2 мая 2014 года в Одессе. По другой версии, добавил депутат, в криминальных кругах Украины два месяца «гулял заказ» на Ганула.

Ганул был выходцем из «Правого сектора»* (запрещенная в России экстремистская организация). Он основал собственную организацию «Уличный фронт». В 2014 году Ганул принял участие в поджоге Дома профсоюзов в Одессе. Тогда погибли 48 человек, еще 120 получили ранения.

Убийцей Ганула* оказался дезертир

В 2022 году Ганул подал петицию президенту Украины Владимиру Зеленскому с предложением внести в школьную программу предмет «Русофобия». В тексте обращения националист заявил, что после начала боевых действий на Украине ненависть граждан страны ко всему российскому многократно выросла.