На Камчатке проснулся вулкан Безымянный

На Камчатке в районе вулкана Безымянный специалисты зарегистрировали 167 сейсмических событий. Об этом информирует Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ Единой геофизической службы Российской академии наук.

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Для наблюдений ученые используют в том числе видеокамеры, установленные на стационарных и автономных пунктах.

"В темное время суток мощное свечение купола и непрерывный сход раскаленных обломочных лавин по юго-восточному склону вулкана", - говорится в сообщении.

Столб пепла поднимается на высоту до 3000 метров над уровнем моря. Шлейф шел сначала на восток, а затем - на северо-восток. Вулкану присвоен оранжевый уровень авиационной опасности.

Высота Безымянного, соседствующего с вулканом Ключевской, составляет 2882 метра. В 49 километрах от него находится поселок Козыревск. Расстояние до Петропавловска-Камчатского - 338 километров.