Мужчина отсудил у сети кофеен $50 млн из-за ожогов от горячего кофе

В Калифорнии (США) суд присяжных обязал кофейную сеть Starbucks компенсировать водителю, получившему ожоги, внушительную сумму в 50 миллионов долларов.

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Как сообщает CNN, несчастный случай произошел в 2020 году, когда Майкл Гарсия забирал свой заказ в автокафе в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Один из трех заказанных напитков оказался недостаточно надежно закреплен в держателе, выскользнул и упал на колени мужчины, вызвав серьезные ожоги. Пострадавшему потребовалось несколько хирургических вмешательств по пересадке кожи, и он до сих пор испытывает физические страдания, психологические последствия травмы и деформацию тканей.

Представители сети кофеен выразили сочувствие Гарсии, однако заявили о намерении обжаловать решение суда. Они уточнили, что не разделяют мнение присяжных о их виновности в данном происшествии и считают размер присужденной компенсации неоправданно завышенным, говорится в официальном заявлении руководства кофейной империи из Сиэтла. Компания также подчеркнула свою приверженность самым строгим нормам безопасности при работе с горячими напитками.

Ранее сеть ресторанов в Китае выплатила компенсации на тысячи долларов из-за помочившегося в кастрюлю посетителя.