В Туапсе локализовали пожар на нефтекомплексе

Пожар на нефтекомплексе в городе Туапсе локализован на площади 1 250 кв. м. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба Краснодарского края.​​​​​​

"Сотрудники МЧС России и экстренные службы региона локализовали пожар на нефтекомплексе в Туапсе на площади 1 250 кв. м", - говорится в сообщении.

Уточняется, что тушение возгорания продолжается. Задействованы 188 человек и 55 единиц техники.

В ночь на 14 марта киевский режим атаковал нефтекомплекс в Туапсе. Как сообщал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, в результате загорелся один из резервуаров с бензином, никто не пострадал. По уточненным данным, емкость резервуара с бензином составляет до 20 тыс. тонн.