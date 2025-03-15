В Москве неизвестные несколько раз выстрелили в электричку на МЦД-2
Вечером 16 марта 2025 года на втором линии Московского центрального диаметра (МЦД-2) произошел инцидент – неизвестные злоумышленники обстреляли электричку.
Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», происшествие случилось на станции Трикотажная сразу после отправления поезда. В стеклах окон образовались пробоины, напоминающие следы от выстрелов.
Уточняется, что пассажиры незамедлительно проинформировали службу безопасности о случившемся.