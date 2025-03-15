В Москве неизвестные несколько раз выстрелили в электричку на МЦД-2

Вечером 16 марта 2025 года на втором линии Московского центрального диаметра (МЦД-2) произошел инцидент – неизвестные злоумышленники обстреляли электричку.

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Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», происшествие случилось на станции Трикотажная сразу после отправления поезда. В стеклах окон образовались пробоины, напоминающие следы от выстрелов.

Уточняется, что пассажиры незамедлительно проинформировали службу безопасности о случившемся.