В Краснодаре загорелся камыш на площади 3000 «квадратов»

В Краснодаре загорелся камыш. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС России.

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«В станице Елизаветинской по ул. Яблоневая горит камыш. Благодаря профессиональным действиям огнеборцев, удалось не допустить распространения на жилой массив», - говорится в заявлении ведомства.

Уточняется, что возгорание на площади 3000 «квадратов» удалось локализовать. Информации о пострадавших нет.

На месте происшествия работают 30 специалистов и шесть единиц техники.