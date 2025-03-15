СК завел дело на стендап-комика Останина из-за оскорбления участника СВО

Следственный комитет России возбудил уголовное дело против стендап-комика Артемия Останина в связи с враждебными высказываниями в адрес участника СВО. Об этом ТАСС сообщили в ГСУ СК России по Москве.

"Мещанским межрайонным следственным отделом следственного управления по Центральному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "а" ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве сообщили, что в социальных медиа распространяется информация о том, что стендап-комик Артемий Останин в ходе публичного выступления в Москве высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника специальной военной операции. Указанное выступление было опубликовано в интернете.

Следователями столичного СК проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершения указанного преступления.